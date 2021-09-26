Бой проходил в Лондоне на стадионе Тоттенхэма. Впрочем, за украинского боксера болела не только многомиллионная зрительская аудитория.

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В частности, поддержать Усика в чемпионском бою на стадион пришли Виталий Кличко, Андрей Шевченко, Андрей Ярмоленко и еще много украинцев.

После исторической победы Александра они сделали совместное фото с чемпионом и поздравили его с завоеванием четырех поясов.