По данным издания Goal, 22-летний голкипер Андрей Лунин за один сезон получает 3,2 миллиона евро "чистыми". Хотя эта сумма может быть далека от действительности.

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Например, AS и другие испанские издания утверждают, что украинец зарабатывает не более 1,7 миллиона евро в год, что почти в два раза меньше озвученной суммы.

Больше всего в Реале получают Гарет Бэйл и Эден Азар. После уплаты налогов их годовые доходы составляют 15 и 13 миллионов евро соответственно.

Отметим, что в текущем сезоне Лунин не сыграл за Реал еще ни одного матча, но наставник команды Карло Анчелотти отметил старания украинца и пообещал, что уже в ближайшее время доверит ему место в воротах.