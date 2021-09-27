Артем Милевский планирует еще хоть раз выйти на футбольное поле большого стадиона. Футболист хочет провести прощальный матч и поставить окончательную точку в своей карьере.

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Прощальный матч? В апреле. Пока никто не знает. Формат? Пока могу сказать, что Алиев и Милевский будут участвовать. А как мы сделаем – есть идеи, посмотрим,

– сказал Милевский.

Как рассказал игрок, планы завершить карьеру были еще при подписании контракта с Мынаем.

Теперь Артем занимается развитием собственного ютуб-канала "Миля". Также он ищет новое направление деятельности, который сможет его заинтересовать.

Становиться тренером Милевский пока не планирует, но не исключает такого варианта в будущем.