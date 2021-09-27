Артем Мілевський планує ще бодай один раз вийти на футбольне поле великого стадіону. Футболіст хоче провести прощальний матч та поставити остаточну крапку у своїй кар'єрі.

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Прощальний матч? У квітні. Поки ніхто не знає. Формат? Поки можу сказати, що Алієв і Мілевський будуть брати участь. А як ми зробимо – є думки, подивимося,

– сказав Мілевський.

Як розповів гравець, плани завершити кар'єру були ще під час підписання контракту з Минаєм.

Тепер Артем займається розвитком власного ютуб-каналу "Міля". Також він шукає новий напрямок діяльності, який зможе його зацікавити.

Ставати тренером Мілевський поки не планує, але не відкидає такого варіанту в майбутньому.