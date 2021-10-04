Меня облили дерьмом, но я говорю "спасибо", – Петраков обиделся на реакцию из-за Малиновского

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков готов к давлению из-за отсутствия в команде Руслана Малиновского. Ни одна критика не заставила специалиста изменить решение.

По мнению Петракова, Малиновскому уделили слишком много внимания. Многие эксперты критиковали тренера за выбор, но едкие замечания не изменили его мнения.

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Малиновский? Я думал, что это будет первый вопрос. Вся страна сколько времени не может спать – только Малиновский, который подонок Петраков, он должен позвонить, извиниться, на колени стать. Была программа "Великий футбол", я там сказал всю правду. Но в нашей стране правда никому не нужна, меня здесь научили,

– сказал Петраков.

Специалист отметил, что чувствует давление, вместо этого было бы правильно поддержать его перед такими важными матчами.

Петраков добавил, что выдержал то, что его "облили дерьмом и грязью", ведь это сделало его сильнее.

Напомним, специалист не вызвал Руслана Малиновского из-за конфликта во время сентябрьских матчей. Хавбек потерял место в основе, тренер и футболист не смогли найти общего языка.