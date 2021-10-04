По мнению Петракова, Малиновскому уделили слишком много внимания. Многие эксперты критиковали тренера за выбор, но едкие замечания не изменили его мнения.

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Малиновский? Я думал, что это будет первый вопрос. Вся страна сколько времени не может спать – только Малиновский, который подонок Петраков, он должен позвонить, извиниться, на колени стать. Была программа "Великий футбол", я там сказал всю правду. Но в нашей стране правда никому не нужна, меня здесь научили,

– сказал Петраков.

Специалист отметил, что чувствует давление, вместо этого было бы правильно поддержать его перед такими важными матчами.

Петраков добавил, что выдержал то, что его "облили дерьмом и грязью", ведь это сделало его сильнее.

Напомним, специалист не вызвал Руслана Малиновского из-за конфликта во время сентябрьских матчей. Хавбек потерял место в основе, тренер и футболист не смогли найти общего языка.