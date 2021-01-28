Украинский вингер Марьян Швед может стать полноценным игроком бельгийского Мехелена, за который выступает на правах аренды.

Источник: Daily Record

Главный тренер Мехелена Воутер Вранкен поделился планами на Марьяна Шведа, который набрал обороты и забивает чуть ли не в каждом матче.

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"Настоящий Марьян Швед внезапно появился в команде. Это совсем другой человек, который отличается от того игрока, который перешел к нам из Селтика в начале сезона. Возможно, ему понадобился тот "звонок" для пробуждения, когда его поставили на место.

Как бы там ни было, это сработало, и поведение Марьяна сейчас является образцовой на поле и вне его. Если он так играть дальше, и мы сможем удержать его после переговоров с Селтиком, это было бы замечательно. Когда Марьян впервые пришел сюда, он вел себя так, будто ему здесь не место. Швед изолировался и никогда не смеялся. Сейчас он общается со всеми и пользуется популярностью.

Тот, кто занимался спортом на профессиональном уровне, знает, насколько важна работа в команде. Швед от природы замкнутый в себе парень. Вы видите, что он сейчас счастлив. Каждый здесь был бы в восторге, если бы Швед остался в команде", – сказал наставник Мехелена.