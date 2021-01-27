Марьян демонстрирует топ-уровень и практически самостоятельно зарабатывает три пункта для Мехелена в выездной игре.

Швед сыграл от звонка до звонка в поединке против Васланд-Беверена (впервые за десять матчей в составе Мехелена). Уже на 9-й минуте гости открыли счет. Марьян прошел по правому флангу и выдал классную передачу на Сэнди Уолша – 1:0.

Читайте также Впечатляющая коллекция: бразилец собрал все игровые футболки Шевченко

Со временем украинец уже сам взялся за дело и хладнокровно реализовал отличную возможность. Казалось, Мехелен не потеряет преимущество, но хозяева дважды за десять минут огорчили оппонента усилиями Жордана Фоше, вышедшего на замену после перерыва.

И все же последнее слово было за Шведом. На второй из двух компенсированных минут Марьян точно пробил в цель и принес победу Мехелену!

Портал WhoScored оценил игру воспитанника Карпат высоченным баллом 9,24. Всего Швед 8 раз пробил по воротам Васланд-Беверена и выполнил три ключевые передачи. Бесспорно, по этим показателям он стал лучшим на поле.

Следующую игру Мехелен проведет в субботу против Генка. А пока "желто-черные" идут на 10-й строчке с 32 очками.

Пас Шведа

Первый гол Шведа

Второй гол Шведа

Чемпионат Бельгии, 22-й тур

Васланд-Беверен – Мехелен 2:3

Голы: Фоше, 60, 70 – Волш, 9, Швед, 26, 90+2.