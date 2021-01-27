Украинец сыграл 59 минут и отметился вторым взятием ворот в сезоне.

Руслан вышел в стартовом составе Аталанты на матч против Лацио. Уже на 7-й минуте хозяева открыли счет – Малиновский выполнил угловой, Луис Муриель сбросил на Хосе Паломино, с ударом которого Пепе Рейна справился. Однако первым на добивании оказался Берат Джимшити – 1:0.

Источник: 24 канал

Ответ римлян был убедительным. Еще до перерыва Лацио усилиями Ведада Мурики и Франческо Ачерби перевернули все с ног на голову. Однако вскоре Малиновский воспользовался классной передачей Муриеля и сравнял счет.

Во втором тайме команды сподобились лишь на один забитый гол и удаление. И оба эти события организовали игроки Аталанты. На 53-й минуте Паломино оставил свою команду в меньшинстве, однако практически сразу Алексей Миранчук забил, как оказалось, победный гол.

Базовые дать полуфинала, который будет состоять из двух поединков – 3 и 10 февраля. Соперником бергамасков будет победитель пары Наполи – Специя, которые определят сильнейшего в четверг, 28 января.

Гол Малиновского

Кубок Италии, ¼ финала

Аталанта – Лацио 3:2

Голы: Джимшити, 7, Малиновский, 37, Миранчук, 57 – Мурики, 37, Ачерби, 34.

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