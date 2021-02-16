Защитник Манчестер Сити Олекснадр Зинченко своей игрой сумел привлечь внимание известного статистического портала WhoScored.

Статистический портал WhoScored назвал символическую сборную 24 тура АПЛ. В команде нашлось место и для Александра Зинченко, который отыграл все 90 минут победного матча против Тоттенхэма (3:0).

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Вместе с тем, у Александра один из самых низких баллов – 7,8. Меньше имеют только партнеры Ярмоленко – Диоп и Крессвелл получили оценку 7,7. Также в команде есть еще двое игроков "горожан" – Гюндоган и Стерлинг.

Отметим, что на этой неделе подопечные Гвардиолы сыграют сразу два матча АПЛ: перенесенный 17 тур против Эвертона (17 февраля) и 25 тур против Арсенала (21 февраля).