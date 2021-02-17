Розгром Барселони дозволив зірці ПСЖ Кіліану Мбаппе увійти у футбольну історію. Він впише своє ім'я поруч із Шевченком та Аспрільєю.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ в гостях розгромив Барселону з рахунком 4:1.

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Хет-трик на свій рахунок записав Кіліан Мбаппе, повторивши досягнення Андрія Шевченка та Фаустіно Аспрільї. Українець і колумбієць забили по три м'ячі на Камп Ноу в сезоні 1997/98, коли захищали кольори київського Динамо та Ньюкасла відповідно.

Цікаво, що 22-річний Мбаппе тоді ще навіть не народився.

Нагадаємо, що Україна розпочне відбір на ЧС-2022 саме матчем проти збірної Франції, тож українському захисту доведеться важко попрацювати, щоб стримати цього фантастичного форварда.