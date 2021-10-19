Роберто де Дзерби не сможет рассчитывать на основного центрального защитника Николая Матвиенко. Футболист сборной Украины получил досадную травму.

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Николай Матвиенко травмировал ногу, завтра он не сыграет. Дентиньо восстановился после травмы. Он начнет с Реалом на скамейке запасных, а дальше посмотрим,

– сказал тренер Шахтера перед матчем.

25-летний Матвиенко является важным игроком для Шахтера, он в этом сезоне сыграл 15 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Матч Лиги чемпионов Шахтер – Реал начнется в 22:00. "Сливочные" имеют в активе 3 очка и занимают 2 место в группе, Шахтер имеет только 1 очко и находится на дне таблицы.