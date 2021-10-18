Сейчас наставник главной команды страны Александр Петраков зарабатывает 10 тысяч долларов в месяц. При переговорах ему предлагали значительно большую сумму, но он отказался, сказав, что это много.

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64-летний специалист не против рассмотреть улучшения условий, но только в случае выполнения задания – выхода на ЧМ-2022 в Катаре.

Если "желто-синим" удастся выйти на Мунидаль, то административно-тренерский группа (медики, селекционеры, тренеры и т.д.) получит бонус в размере около 700 тысяч долларов.

Напомним, 16 ноября сборная Украины на выезде сыграет последний матч группового этапа отбора на ЧМ-2022 против Боснии. Во Львове подопечные Петракова упустили победу, матч закончился 1:1. Для уверенного продолжения борьбы за путевки на чемпионат мира нашу команду устроит только победа.