Роберто де Дзербі не зможе розраховувати на основного центрального захисника Миколу Матвієнка. Футболіст збірної України зазнав прикрої травми.

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Микола Матвієнко травмував ногу, завтра він не зіграє. Дентінью відновився після травми. Він розпочне з Реалом на лаві запасних, а далі подивимося,

– сказав тренер Шахтаря перед матчем.

25-річний Матвієнко є важливим гравцем для Шахтаря, він в цьому сезоні зіграв 15 матчів та віддав 1 результативну передачу.

Матч Ліги чемпіонів Шахтар – Реал розпочнеться о 22:00. "Вершкові" мають в активі 3 очки та займають 2 місце у групі, Шахтар має лише 1 очко та перебуває на дні таблиці.