По мнению Матвиенко, на Евро-2020 нет слабых соперников, поэтому главная задача подопечных Шевченко – сохранить свой стиль игры несмотря на давление.

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"Мы не оцениваем силу соперников, понимая, что это чемпионат Европы – туда приедут все лучшие сборные континента. Там не будет легких матчей, но мы хотим не просто бороться, а играть в тот футбол, в который умеем играть. Не самый лучший опыт некоторых весенних поединков, надеюсь, нам в этом только поможет", – сказал футболист.

В рамках подготовки к Евро-2020 Украина проверит свои силы в спаррингах с Бахрейном (23 мая), Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня).