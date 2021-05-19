Национальная сборная Украины продолжает готовиться к Евро-2020. Реализация на тренировках дает фанатам надежду на хорошее выступление на турнире.

Интересно Надо будет прикурить – позовешь: Шевченко смешно опекает Шапаренко – видео

Сегодня свои бомбардирские качества проявили Шапаренко и Тимчик. Оба футболиста Динамо поочередно переиграли молодого кипера Шахтера Анатолия Трубина, не оставив ему жодниих шансов.

Уже вскоре, 23 мая, подопечные Шевченко в товарищеском матче померяются силами с Бахрейном.