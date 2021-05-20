На думку Матвієнка, на Євро-2020 немає слабких суперників, тож головне завдання підопічних Шевченка – зберегти свій стиль гри попри тиск.

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"Ми не оцінюємо силу суперників, розуміючи, що це чемпіонат Європи – туди приїдуть всі найкращі збірні континенту. Там не буде легких матчів, але ми хочемо не просто боротися, а грати в той футбол, у який вміємо грати. Не найкращий досвід деяких весняних поєдинків, сподіваюся, нам в цьому тільки допоможе", – сказав футболіст.

У рамках підготовки до Євро-2020 Україна перевірить свої сили у спарингах з Бахрейном (23 травня), Північною Ірландією (3 червня) та Кіпром (7 червня).