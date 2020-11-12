Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мыслями о предстоящем матче Лиги наций против подопечных Андрея Шевченко. 60-летний специалист считает, что матч против Украины будет решающим для его команды.

Немецкий специалист отметил, что его подопечные нацелены на победы в Лиге наций. Его слова цитирует издание Allgemeine Zeitung.

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Мнение Лева

"Конечно же, Лига наций УЕФА для нас определенное значение. Каждая выигранная вами игра полезна с моральной точки зрения. Мы хотим победить и набрать очки. Шансы на успех в группе остаются. Матч против Украины станет решающим. Если мы победим, то получим хорошее положение ", – заявил Лев.

Его подопечные выйдут на поле против Украины уже в субботу, 14 ноября. Свисток арбитра на "РБ Арене" в Лейпциге прозвучит в 21:45.

Места в группе перед матчем

К поединку Германия занимает 2-е место в группе, уступая только испанцам. В их активе 6 очков. Для украинской команды эта встреча будет принципиальной. Футболисты сборной Украины располагаются сразу за "спиной" "Бундестим" – 3-я ступень и тоже 6 пунктов.

Наставник "немецкой машины" Лев дал отдых перед матчем с Украиной сразу 7 игрока состава. "Свежими" смогут выйти на игру против команды Шевченко вратарь Мануэль Нойер, защитник Гинтер, полузащитники Серж Гнабри, Леон Горетцка, Тони Кроос, Лерой Сане и нападающий Тимо Вернер. Все они пропустили товарищескую встречу против Чехии, где немцы одержали минимальную победу 1:0.

В последнем туре группы Германия встретится против лидеров испанцев (17 ноября). А Украина выйдет на поле против швейцарской сборной.

"Конечно же, Лига наций УЕФА для нас определенное значение. Каждая выигранная вами игра полезна с моральной точки зрения. Мы хотим победить и набрать очки. Шансы на успех в группе остаются. Матч против Украины станет решающим. Если мы победим, то получим хорошее положение ", - заявил Лев. Его подопечные выйдут на поле против Украины уже в субботу, 14 ноября. Свисток арбитра на "СБ Арене" в Лейпциге прозвучит в 21:45.