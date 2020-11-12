Головний наставник збірної Німеччини Йоахім Льов поділився думками про майбутній матч Ліги націй проти підопічних Андрія Шевченка. 60-річний фахівець вважає, що матч проти України буде вирішальним для його команди.

Німецький спеціаліст зазначив, що його підопічні націлені на перемоги у Лізі націй. Його слова цитує видання Allgemeine Zeitung.

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Думка Льова

"Звичайно ж, Ліга націй УЄФА має для нас певне значення. Кожна виграна вами гра корисна з моральної точки зору. Ми хочемо перемогти і набрати очки. Шанси на успіх у групі залишаються. Матч проти України стане вирішальним. Якщо ми переможемо, то матимемо хороше становище", – заявив Льов.

Його підопічні вийдуть на поле проти України вже у суботу, 14 листопада. Свисток арбітра на "РБ Арені" у Лейпцигу пролунає о 21:45.

Місця у групі перед матчем

До поєдинку Німеччина посідає 2-ге місце у групі, поступаючись лише іспанцям. У їх активі 6 очок. Для української команди ця зустріч буде принциповою. Футболісти збірної України розташовуються відразу за "спиною" "Бундестім" – 3-тя сходинка та теж 6 пунктів.

Наставник "німецької машини" Льов дав відпочинок перед матчем з Україною відразу 7 гравця складу. "Свіжими" зможуть вийти на гру проти команди Шевченка воротар Мануель Нойєр, захисник Маттіас Гінтер, півзахисники Серж Гнабрі, Леон Горетцка, Тоні Кроос, Лерой Сане та нападник Тімо Вернер. Всі вони пропустили товариську зустріч проти Чехії, де німці здобули мінімальну перемогу 1:0.

В останньому турі групи Німеччина зустрінеться проти лідерів іспанців (17 листопада). А Україна вийде на поле проти швейцарської збірної.