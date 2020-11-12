В среду, 11 ноября, в товарищеском матче сборная Германии померялась силами с Чехией. Хозяева одержали минимальную победу.

Германия – Чехия 1:0

Гол: Вальдшмидт, 13

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Тотальное преимущество Германии

Первый опасный момент в матче был на 13-й минуте, когда Нойгаус пробил из пределов штрафной – голкипер Павленко с помощью блестящего сейва не позволил мячу влететь под левую стойку ворот.

Уже через несколько секунд немцы таки открыли счет во встрече. Макс отдал передачу-конфетку и Вальдшмидт реализовал ее ударом с близкого расстояния – 1:0.

В первом тайме больше атак создали хозяева. Макс надеялся найти кого-то из своих партнеров опасной передачей с границы штрафной. Но защита соперника перехватила эту попытку, выбив мяч на безопасное расстояние.

Гюндоган не использовал прекрасную возможность забить. Илькай стал адресатом ювелирной навесной передачи в штрафную, но в прыжке пробил головой выше ворот.

Баку приготовился и с границы штрафной закрутил мяч в направлении правой стойки, но вратарь гостей снова контролировал ситуацию и выполнил уверенный сейв.

Благодаря ошибке защитника Брандт получил голевую возможность в штрафной, но мяч после его удара полетел высоко над перекладиной.

И снова автор первого гола Вальдшмидт угрожал воротам Чехии. Он нанес перспективный удар по центру ворот после удивительного индивидуального прохода, но Павленко предотвратил гол, выполнив необычайный сейв.

Первый тайм завершился минимальной победой хозяев – 1:0.

Минимальная победа

Дахуд ворвался в штрафную и нанес невероятный удар – мяч пролетел мимо стойки.

Нойгаус успел на добивание на границе штрафной, но попал лишь в перекладину, упустив перспективный момент.

Трапп совершил великолепный сейв, справившись с ударом головой в направлении левой штанги, который Выдра наносил после прострела с фланга.

В итоге матч завершился со счетом 1:0 в пользу Германии.

Германия – Чехия видеообзор