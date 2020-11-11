Матч Лиги наций между сборными Германии и Украины доверили рассудить румыну Овидиу Хацегану. Он уже неоднократно пересекался с украинскими командами, в том числе и из сборной Украины.

В целом на матче Германия - Украина будет работать румынская бригада арбитров. Главным в поле будет Овидиу Хацеган. На линиях ему будут помогать Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Четвертый арбитр - Себастьян Колческу.

Матч Германия – Украина состоится в субботу, 14 ноября. Начало в 21:45.

Для Овидиу Хацегана это не первый матч с участием украинских команд. Он уже в этом сезоне дважды работал на матчах "Динамо" с теми же помощниками. Первый раз это был матч квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Гента" на выезде. Киевляне победили 2:1. Он работал и на матче первого тура группового этапа, в котором "Динамо" принимало итальянский "Ювентус". Эта игра закончилась поражением киевлян.

В целом же украинские клубы десять раз играли при судействе Хацегана. Больше всего – "Динамо" (5 матчей). Он также судил матчи "Шахтера" (3 игры), "Металлиста" (1 матч) и "Карпат" (1 матч). В этих играх украинские команды шесть раз победили, трижды сыграли вничью и один раз уступили.

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Что касается сборной Украины, то наши пути пересекались только один раз. Хацеган был главным арбитром матча Северная Македония – Украина в отборе на Евро-2016. Тогда украинцы победили на выезде 2:0. Один из голов Евгений Селезнев забил с пенальти.