Как рассказал сам футболист, он не может играть большое количество матчей из-за проблем со здоровьем. Бывшая операция дала о себе знать, что не позволяет ему выступать в полную силу.

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Мы пережили много моментов, радостных и сложных, однако всегда делали это вместе, объединенные общими футбольными целями. Я верю, что у сборной Украины большое будущее. В составе много молодых талантливых игроков, поэтому я верю, что коллектив достигнет больших успехов. Моя история в сборной завершилась, но сердце всегда будет с этой командой и ребятами, – сказал Марлос.

Отметим, что на Евро-2020 фанаты и эксперты критиковали Марлоса за то, что он не выкладывается на полную силу.

В последнее время Марлос ни был игроком основного состава "желто-синих" – на его позиции со стартовых минут чаще выходили Виктор Цыганков и Александр Зубков. В основном натурализованный бразилец выходил на замену, но не мог похвастаться значительным усилением игры.