Як розповів сам футболіст, він не може грати велику кількість матчів через проблеми зі здоров'ям. Колишня операція дала про себе знати, що не дозволяє йому виступати на повну силу.

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Ми пережили багато моментів, радісних і складних, однак завжди робили це разом, об'єднані спільними футбольними цілями. Я вірю, що у збірної України велике майбутнє. У складі багато молодих талановитих гравців, тому я вірю, що колектив досягне великих успіхів. Моя історія в збірній добігла кінця, але серце завжди буде з цією командою та хлопцями,

– сказав Марлос.

Зазначимо, що на Євро-2020 фанати та експерти критикували Марлоса за те, що він не викладається на повну силу.

Останнім часом Марлос не був гравцем основного складу "жовто-синіх" – на його позиції зі стартових хвилин частіше виходили Віктор Циганков та Олександр Зубков. Здебільшого натуралізований бразилець виходив на заміну, але не міг похизуватися значним підсиленням гри.