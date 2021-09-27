Как рассказал генеральный директор Шахтера Сергей Палкин, клуб не прочь предложить Марлос новый контракт. Но на данный момент у футболиста другие планы относительно продолжения карьеры.

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Мы готовы, но, насколько я знаю, Марлос изъявил желание завершить карьеру в Украине и уехать в Бразилию. По крайней мере, это последняя информация, которая была. А как будет дальше... Возможно, к концу года он изменит свое видение этого вопроса,

– прокомментировал Палкин.

33-летний футболист выступает за донецкий Шахтер с 2014 года. С 1 января 2022 он приобретет статус свободного агента.

Напомним, что недавно Марлос также объявил о завершении карьеры в национальной сборной Украины. Украинское гражданство он получил в 2017 году.