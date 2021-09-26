По мнению футбольного агента Вячеслава Заховайло, в такой ответственный момент сборная Украины просто не может игнорировать игрока уровня Малиновского. Он советует Петракову забыть обо всех конфликтах и внести футболиста в список.

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Смотрел Аталанту Малиновского против Интера. Руслан был лучшим на поле, забил и отдал. Мне кажется, что Петракову надо спрятать свои эмоции и амбиции в одно место. Это преступление – не вызывать Руслана в сборную Украины, – считает Заховайло.

Напомним, 9 октября сборная Украины сыграет против Финляндии, а 12 октября примет Боснию и Герцеговину. В квалификации на ЧМ-2022 в Украине очень шаткое положение, поэтому неудача в любом из трех матчей, которые остались, может стать роковой.