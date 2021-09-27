Як розповів генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін, клуб не проти запропонувати Марлосу новий контракт. Але на даний момент у футболіста інші плани щодо продовження кар'єри.

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Ми готові, але, наскільки я знаю, Марлос виявив бажання завершити кар'єру в Україні і виїхати до Бразилії. Принаймні, це остання інформація, яка була. А як буде далі... Можливо, до кінця року він змінить своє бачення щодо цього питання,

– прокоментував Палкін.

33-річний футболіст виступає за донецький Шахтар з 2014 року. З 1 січня 2022 року він набуде статусу вільного агента.

Нагадаємо, що нещодавно Марлос також оголосив про завершення кар'єри у національній збірній України. Українське громадянство він отримав у 2017 році.