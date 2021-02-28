Украинец открыл счет красивым ударом в фирменном стиле.

Источник: 24 канал

Руслан вышел в стартовом составе бергамасков на матч в Генуе. Под занавес первого тайма украинец обыгрался с Луисом Муриелем, ворвался в штрафную и смачно пробил с левой.

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В середине второй половины встречи Аталанта увеличила преимущество – Робин Госенс воспользовался пасом Йоахима Мехле.

Малиновский был заменен на 83-й минуте и получил от WhoScored третью оценку в команде – 7,84. Также Руслан совершил три удара по воротам и выполнил две ключевые передачи. Общий процент точности – 78,6.

Победа позволила Аталанте подняться на четвертое место – у команды Малиновского 46 очков.

Гол Малиновского

Чемпионат Италии, 24 тур

Сампдория – Аталанта 0:2

Голы: Малиновский, 40, Госенс, 70.