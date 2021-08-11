Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил свою жену с Днем рождения. Специалист опубликовал теплые семейные фото.
К теме Бешеная компенсация за Реброва: УАФ готова заплатить миллион евро шейхам
С днем рождения любимая. Мы любим тебя очень сильно,
– написал Шевченко в посте.
Андрей Шевченко и Кристен Пазик поженились в июле 2004 года. Звездная пара воспитывает 4 сыновей: Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля.
После завершения контракта с УАФ Андрей Шевченко покинул работу в сборной и попробует свои силы в клубном футболе.
Шевченко с любимой Кристен / Фото с фейсбука Андрея Шевченко
Семья Шевченко и Кристен / Фото с фейсбука Андрея Шевченко