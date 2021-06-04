По мнению Малиновского, команде удалось показать содержательный футбол, но самое главное – добыть положительный результат после серии неудач.

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Наставник команды Андрей Шевченко акцентировал внимание футболистов на том, что болельщикам надо подарить победу.

Он просил играть в свой футбол или использовать пространство, чтобы нападающие искали свободные зоны между линиями. Нужно было компактно сыграть в обороне. Тренер настраивал на то, чтобы порадовать болельщиков победой, – добавил Руслан.

Также хавбек отметил, что отбирать мяч у соперника в этом матче надо было выше, ведь фланговые передачи во втором тайме создали для "желто-синих" много проблем.

Напомним, последний товарищеский матч перед Евро-2020 команда Шевченко проведет 7 июня, соперником будет сборная Кипра.