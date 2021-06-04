На думку Маліновського, команді вдалося показати змістовний футбол, але найголовніше – здобути позитивний результат після серії невдач.

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Наставник команди Андрій Шевченко наголосив футболістам на тому, що вболівальникам треба подарувати перемогу.

Він просив грати у свій футбол чи використовувати простір, щоб нападники шукали вільні зони між лініями. Потрібно було компактно зіграти в обороні. Тренер налаштовував на те, щоб порадувати уболівальників перемогою, – додав Руслан.

Також хавбек зазначив, що відбирати м'яч у суперника в цьому матчі треба було вище, адже флангові передачі у другому таймі створили для "жовто-синіх" багато проблем.

Нагадаємо, останній товариський матч перед Євро-2020 команда Шевченка проведе 7 червня, суперником буде збірна Кіпру.