"Думаю, мы хорошо подготовились к этому матчу. Конечно, нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу – мы играем в разных командах. Сегодня между нами было больше понимания, чем в прошлых поединках, поэтому заслужили победу", – считает Яремчук.

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Форвард отмечает – Украина сильно сыграла до перерыва: "В первом тайме мы могли забивать гораздо больше. Всегда ищу позитив. Главное, что были моменты. Голы придут, сто процентов. Какой был сценарий на матч? Мы отрабатывали тактику игры с мячом, создание моментов. Особенно первый тайм сегодня был действительно хороший".

Также Роман рассказал о своем самочувствии и подробнее рассказал о травме, полученной еще в составе бельгийского Гента.

Я сыграл один тайм, это было запланировано. Главное – почувствовать ритм. Несколько дней назад не знал, смогу ли играть. Моя травма? Все в порядке, просто было ощущение, что могу пропустить Евро, но, к счастью, все обошлось.

Напомним, в Днепре "сине-желтые" победили Северную Ирландию благодаря голу Александра Зубкова.