Хозяева очень активно начали поединок. Одна из многочисленных атак на старте игры стала голевой. Николай Шапаренко выполнил корнер с левого фланга, но без особой остроты. Илья Забарный подхватил мяч рядом с угловым флажком на противоположном фланге и отдал на Александра Караваева. Вчерашний именинник выполнил идеальный навес на дальнюю штангу, где в одиночестве остался Александр Зубков. Игрок Ференцвароша головой отправил мяч в цель – дебютный гол воспитанника Шахтера в 10-м матче за национальную команду.

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На этом "сине-желтые" не остановились и создали еще несколько моментов. Особенно активными были Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко. Гости ответили ближе к концу тайма. На 36-й минуте они выполнили штрафной – на ударной позиции оказался Кирон Браун. С опасным ударом головой соперника справился Георгий Бущан.

После перерыва игра несколько выровнялась. Северная Ирландия оттеснила украинцев от своих ворот и активно выбиралась на половину поля соперника. В то же время подопечные Андрея Шевченко контролировали ситуацию и до реальных угроз воротам Бущана дело не доходило.

В середине второго тайма на поле вышел Георгий Судаков. 18-летний футболист сразу организовал неплохую атаку. Однако с ударами Ярмоленко, а затем и самого Судакова, кипер справился. Вскоре после ошибки вратаря во время углового мог забивать Артем Беседин, однако не сориентировался и возможность потерял. В компенсированное время нападающий Динамо забил, правда, с офсайда.

Уже 7 июня наша национальная команда проведет последний спарринг накануне чемпионата Европы. Оппонентом Украины станет Кипр.

Видео гола Зубкова

Товарищеский матч

Украина – Северная Ирландия 1:0

Гол: Зубков, 10.