Украинский хавбек Аталанты призвал партнеров не расслабляться после успеха с Ювентусом и сохранять концентрацию на следующие матчи.

По мнению украинского легионера, успех против Ювентуса – хороший знак в борьбе за Лигу чемпионов, но важно сохранить темп на протяжении всего конечного отрезка сезона.

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"Прежде всего, приятно, что выиграли, и я забил победный гол такой команде, как Ювентус. Для Аталанты, всего города и клуба это очень важная победа, 20 лет не выигрывали у Ювентуса. Все рады победе, а мне, конечно же, приятно забить такой команде и добыть три очка для команды.

Мы продолжаем борьбу за Лигу чемпионов, в этом году очень насыщенный сезон получается. Многие команды претендуют на Лигу чемпионов. У нас осталось семь финалов, в которых мы должны взять максимум очков и попасть в Лигу чемпионов. Вчерашняя игра помогла нам в этом. Надеюсь, мы будем и дальше продолжать так играть", – сказал Малиновский.

После 31-го тура Аталанта занимает третье место в Серии А, имея в своем активе 64 очка. Кроме того, Аталанта пробилась в финал Кубка, где сыграет с Ювентусом.