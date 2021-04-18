Удар українця став рятівним у поєдинку з чинним чемпіоном. Руслан вийшов на поле на 72-й хвилині і став героєм.

Долю протистояння третьої та четвертої команд Серії А вирішив гол Маліновського. На 87-й хвилині українець у своєму стилі з-за меж штрафного майданчика вразив ціль із допомогою рикошету від Алекса Сандро. Читайте також Тащи забив дебютний гол і приніс Пхохан Стілерс перемогу Руслан замінив у середині другого тайму Йоахіма Меле, через кілька хвилин отримав жовту картку, а згодом відзначився єдиним голом. Завдяки перемозі команда із Бергамо обійшла туринців у турнірній таблиці. Тепер у Аталанти 62 очки. Відстань до Мілана, який йде другим, складає два пункти. Огляд матчу Чемпіонат Італії, 31 тур Аталанта – Ювентус 1:0 Гол: Маліновський, 87.