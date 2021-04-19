Український хавбек Руслан Маліновський завойовує серця прихильників Аталанти. Перед грою футболіста не встояли навіть сусіди.

У матчі проти Ювентуса Руслан Маліновський гарматним пострілом приніс своїй команді жадану перемогу.

До теми Маліновський розкішним голом приніс перемогу Аталанті над Ювентусом: відео

Аталанті вдалося перемогти Ювентус вперше за 20 років, тож радість фанатів бергамасків важко описати.

Знайшли спосіб привітати українця в умовах заборони соціальних контактів і його сусіди. Вони залишили записку біля дверей у помешкання футболіста.

"Неймовірний Руслан!!! Сьогодні день міфічного прориву", – підписали послання Еліза та Руджеро.



