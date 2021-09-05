Руслан Малиновский – один из самых звездных игроков сборной Украины. Но даже это не гарантировало лидеру Аталанты место в основе национальной команды.

Интересно Петраков рассказал о секрете настроя на Францию, поблагодарил Шевченко и поделился мечтой

Хавбек обиделся на Александра Петракова из-за того, что тот не ставил его в основу на матчи против Казахстана и Франции. Как рассказал тренер "желто-синих", он общался на эту тему с самим футболистом, объяснил ему свое решение и даже извинился.

Мы пообщались с Русланом, когда он прибыл в сборную. Он обижается, что я его не поставил в состав. Я с ним поговорил, попросил у него прощения. Я только пришел в команду. Мне в этой схеме нужны игроки, которые имеют фланговую скорость. Будем с Русланом разговаривать, посмотрим, как будет дальше,

– сказал Петраков.

Напомним, в квалификации на ЧМ-2022 Украина 5 раз сыграла вничью. Нам осталось сыграть 3 матча: против Финляндии на выезде и дважды против Боснии и Герцеговины.