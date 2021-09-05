"Слова я никогда не планирую, это всегда спонтанно. Когда еще я играл, были тренеры, которым приходит бумага, он ее разворачивает и читает. Какие-то лозунги. Ребята сидят и смеются, у меня это отложилось. От души говорю. А какие слова – это в раздевалке все остается ребятам. Значит что-то получилось. Ребята выполняли все. Я пришел, они меня приняли. Я очень сильно переживал. Страшно. И они мне откровенно помогли: Ярмоленко, Пятов. Я к ним обращаюсь, советуюсь", – признался Александр Васильевич.

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Также наставник "сине-желтых" выразил благодарность предыдущему тренерскому штабу.

Я очень хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко. Его тренерский штаб, итальянцев. За все, что они сделали за 5 лет в нашей стране. Они и ребятам помогли, и мне помогли. От хорошего не нужно отходить. Ребята не играли по такой схеме. Они играли 5-3-2, а в 5-4-1 – ни разу. Мы со штабом делали тактические занятия, команда слушала. Утром 40 минут мы уделили "стандартам", выходу из обороны.

Петраков также рассказал о шансах на успешное завершение квалификации.

Выход на чемпионат мира? Это моя мечта. Я работал на двух молодежных чемпионатах мира. Мне не интересно, если я туда не попаду. Я пришел в сборную, чтобы туда попасть. Там классно, жить хочется.

После 5 сыгранных матчей Украина набрала 5 очков и делит второе место с Финляндией, у которой две игры в запасе.