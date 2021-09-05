"Понятно, что это громкая вывеска – Франция. С хорошей командой сыграли вничью, но в пропущенном голе неудачно сыграли, могли дотянуть до победы. Но не будем гневить Господа, пытались контролировать мяч, пытались создавать моменты, хороший результат", – сказал Степаненко.

К теме Опять ничья – Украина расходится миром с Францией на фоне героизма и фарта: обзор матча

Хавбек сборной признался, что в конце матча команда пыталась рисковать.

Почему нет? Они давали играть, они были уставшие. Были моменты, когда мы их здорово прихватывали, контролировали, немного не хватало завершения. Однако и в обороне неплохо сыграли, хорошая игра.

Степаненко попытался объяснить ничейную серию украинцев.

К сожалению, вернулась такая плохая ситуация, которая была раньше. Когда мы не берем очки там, где должны брать. Когда мы выходили на чемпионат Европы или играли в Лиге наций, то брали очки не только с грандами, но и набирали свои очки с теми, с кем должны. А сейчас потеряли четыре пункта с Казахстаном, два с Финляндией. Эти очки потеряны создают в будущем проблемы. Теперь в каждой игре нужно играть на победу, и это на руку сопернику.

Украина сыграла вничью с Францией. Во всех пяти матчах отбора "сине-желтые" поделили очки с соперниками.