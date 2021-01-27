Аталанта рассчитывает на Руслана Малиновского и не планирует продавать его в другой клуб.

Источник: Meta-ratings

Агент Руслана Малиновского Сергей Серебренников прокомментировал слухи о возвращении украинского хавбека в чемпионат Бельгии.

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"История с Брюгге – это вообще смешно. Руслан уже прошел этот этап и о возвращении в Бельгию не может быть и речи. Если бы Руслану нужно было найти команду, мы бы это сделали без проблем и в более сильном чемпионате, чем бельгийский, при всем уважении к нему.

Другие предложения по Руслану у Аталанты были, но они отвергались. Звонили, пытались узнать его цену. Однако продажа Малиновского в планы итальянского клуба не входит. Конечно, Гасперини своеобразный тренер, но он рассчитывает на Руслана, игрок на 100 процентов входит в его обойму", – рассказал Серебренников.

Ранее в СМИ звучали слухи, что Малиновский недоволен количеством игрового времени и может сменить клуб.