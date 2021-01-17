Сага о возможном уходе Руслана Малиновского набирает обороты. Бельгийские клубы мечтают усилиться украинским хавбеком.

Украинскии хавбек Аталанты Руслан Малиновский все еще рассматривает вариант возвращения в чемпионат Бельгии, утверждает портал Voetbal24.

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Футболист недоволен своей ролью резервиста и хочет получать больше игрового времени. По информации портала, судьба возвращения 27-летнего хавбека в Лигу Жупиле, которую он покинул летом 2019 года, решится до конца этого месяца.

Подписать Малиновского готовы Брюгге, Антверпен и бывший клуб украинца Генк.

В текущем сезоне Малиновский сыграл в 14 матчах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.