Сага про можливий відхід Руслана Маліновського набирає обертів. Бельгійські клуби марять підсилитися українським хавбеком.

Українськиий хавбек Аталанти Руслан Маліновський все ще розглядає варіант повернення у чемпіонат Бельгії, стверджує портал Voetbal24.

Цікаво Зідан пообіцяв Луніну дебют: коли українець зіграє перший матч за Реал

Футболіст незадоволений своєю роллю резервіста та хоче отримувати більше ігрового часу. За інформацією порталу, доля повернення 27-річного хавбека у Лігу Жупіле, яку він покинув влітку 2019 року, вирішиться до кінця цього місяця.

Підписати Маліновського готові Брюгге, Антверпен та колишній клуб українця Генк.

У поточному сезоні Маліновський зіграв у 14 матчах, забив 1 гол та віддав 3 результативні передачі.