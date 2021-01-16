Вест Хэм продлил победную серию – Ярмоленко получил мало времени, но оказался в центре внимания
Украинец вышел на поле в конце матча и мог дважды забивать.
Вест Хэм, который победил в двух предыдущих поединках, рассчитывал исключительно на положительный результат в поединке с одним из аутсайдеров АПЛ – Бернли. Уже на старте встречи хозяева довели серьезность намерений – отличился Майкл Антонио.
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Однако этот гол оказался единственным в поединке. На 82-й минуте в игру вступил Андрей Ярмоленко и вскоре мог забивать. Деклан Райс классно отдал на украинца, который находился в одиночестве – в его распоряжении был весь правый фланг. Однако Ярмоленко не хватило скорости, ощущение темпа и он потерял прекрасную возможность увеличить преимущество. С пасом на свободного Антонио он затянул, а удар Андрея был заблокирован Беном Ми. Минутой позже Ярмоленко снова оказался на ударной позиции, но и на этот раз защитники не позволили попасть в ворота.
Благодаря победе Вест Хэм поднялся в турнирной таблице АПЛ на две ступеньки. Теперь у команды Дэвида Мойеса 29 очков. Во вторник "молотки" примут Вест Бромвич.
Чемпионат Англии, 19 тур
Вест Хэм – Бернли 1:0
Гол: Антонио, 9.
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