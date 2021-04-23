Малиновский имеет особый стимул для голов: жена украинской звезды рассказала тайну
В последнее время украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский может похвастаться результативностью. Оказывается, дома за голы его ожидает дополнительный бонус.
Источник:Інстаграм Роксани Маліновської
Оказывается, Руслан очень любит сладкое, поэтому после забитых голов имеет возможность полакомиться любимыми вкусностями.
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"Открою небольшой секрет... Знаете почему Руслан снова забил? Мы договорились, что в нашем доме торт появится только после забитого мяча.
Иначе его было не остановить, ведь он сладкоежка еще тот! И меня постоянно подначивает. Однако, кто знал, что он так быстро сможет выйти из сложного положения?!", – написала Роксана.
Отметим, в прошлом туре Руслан отметился в воротах Ювентуса, а вчера расписался в воротах Ромы.
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