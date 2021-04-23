В последнее время украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский может похвастаться результативностью. Оказывается, дома за голы его ожидает дополнительный бонус.

Оказывается, Руслан очень любит сладкое, поэтому после забитых голов имеет возможность полакомиться любимыми вкусностями.

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"Открою небольшой секрет... Знаете почему Руслан снова забил? Мы договорились, что в нашем доме торт появится только после забитого мяча.

Иначе его было не остановить, ведь он сладкоежка еще тот! И меня постоянно подначивает. Однако, кто знал, что он так быстро сможет выйти из сложного положения?!", – написала Роксана.

Отметим, в прошлом туре Руслан отметился в воротах Ювентуса, а вчера расписался в воротах Ромы.



