Аталанта не змогла втримати перемогу над Ромою. Руслан Маліновський, який забив гол, був несподівано замінений у першій третині другого тайму.

На думку італійського фахівця, Руслан дуже добре себе проявив, але згодом втомився, що стало позначатися на командному тонусі.

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Разом з тим, тренер незадоволений, як зіграв Пашаліч, який і замінив Руслана.

Маліновський втомився, у нас з'явилися прогалини в центрі поля. Потрібні були свіжі ноги, але Пашаліч не став гарною заміною. Деякі промахи просто шокували. Це брак концентрації. Шкода, тому що часто наші заміни виявлялися вирішальними, – сказав Гасперіні.

Наприкінці матчу Рома завдяки кількісній перевазі зуміла вирвати нічию – гра закінчилась з рахунком 1:1.