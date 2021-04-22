Після гола Ювентусу на вихідних українець вразив ворота ще однієї провідної італійської команди. Щоправда, це не допомогло його Аталанті заробити три пункти.

У протистоянні четвертої та сьомої команд Серії А Руслан вийшов у стартовому складі. І у середині першого тайму українець відзначився голом.

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Маліновський опинився на незвичній позиції центрфорварда і вдало замкнув простріл з лівого флангу від Робіна Госенса. Українець випередив Рожера Ібаньєса та Браяна Крістанте, не залишивши шансів Пау Лопесу.

Джан П'єро Гасперіні зняв з гри автора гола на 59-й хвилині. А вже через десять хвилин гості залишилися у меншості – Госенс побачив перед собою другу жовту картку.

Підопічні Паулу Фонсеки сповна скористалися чисельною більшістю і відігралися на 75-й хвилині. Крістанте завдав потужного дальнього удару, з яким не впорався П'єрлуїджі Голліні – 1:1. Вже в компенсований час арбітр вилучив з поля гравця римлян Ібаньєса.

Після 32 турів бергамаски мають в активі 65 очок, у Роми – 55 пунктів.

Гол Маліновського

Чемпіонат Італії, 32 тур

Рома – Аталанта 1:1

Голи: Крістанте, 75 – Маліновський, 26.