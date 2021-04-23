Маліновський має особливий стимул для голів: дружина української зірки розповіла таємницю
Останнім часом український хавбек Аталанти Руслан Маліновський може похизуватися результативністю. Виявляється, вдома за голи його очікує додатковий бонус.
Джерело:Інстаграм Роксани Маліновської
Виявляється, Руслан дуже полюбляє солодке, тож після забитих голів має нагоду поласувати улюбленими смаколиками.
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"Розкрию невеличкий секрет... Знаєте чому Руслан знову забив? Ми домовились, що у нашому будинку торт з'явиться лише після забитого м'яча.
Інакше його було не зупинити, адже він такий солодкоїжка! І мене постійно підбиває. Однак, хто знав, що він так швидко зможе вийти зі складного положення?!", – написала Роксана.
Зазначимо, минулого туру Руслан відзначився у воротах Ювентуса, а учора розписався у воротах Роми.
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