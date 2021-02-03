Бывший наставник Металлиста и Днепра Мирон Маркевич не прочь вернуться на тренерский мостик.

Источник: Профутбол Digital

Мирон Маркевич, который сейчас работает в УАФ, соскучился по тренерской скамейке и ждет предложение какого-то клуба. Специалист хотел бы поработать в Украине, но для этого должны быть серьезные намерения и бюджет в 30-40 миллионов долларов.

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С удовольствием еще бы поработал, но это должно быть серьезно, чтобы команда ставила задачу играть в еврокубках. А под еврокубки нужны соответствующие футболисты. Когда ты и в финале играл еврокубка, и с Металлистом шага не хватило, то уже хочешь такого экстрима. Оно захватывает, хочется снова сделать что-то.

Когда команды ездят на автобусах и поездах, сложно проводить нормальный тренировочный процесс. Это должен быть весомый проект. Возможно, кто-то проснется в Харькове, во Львове, в Запорожье или Одессе. Сейчас крупные города спят, нет серьезных команд, – сказал Маркевич.

Последним местом работы в должности тренера для Маркевича стал Днепр, с которым он дошел до финала Лиги Европы. Подопечные Мирона Богдановича в драматическом противостоянии уступили Севилье со счетом 2:3.