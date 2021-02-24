Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин вскоре может снова отправиться в расположение другого клуба.

Наставник Реала Зинедин Зидан готов к изменениям на позиции голкипера. Он хочет пригласить в команду вратаря Леванте Дани Карденаса.

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Если переговоры о переходе 23-летнего вратаря пройдут успешно, то Лунин пойдет в очередную аренду. Принять украинца в свои ряды готовы Эйбар и Гранада

Отметим, что за два года с половиной года в Реале Лунин сыграл лишь в одном официальном матче, да и тот закончился фиаско "галактикос" в Кубке Испании.

Интересно, что Карденас также не является основным голкипером Леванте, а в нынешнем сезоне Ла Лиги он сыграл только два матча.