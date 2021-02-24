Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін незабаром може знову вирушити у розташування іншого клубу.

Наставник Реала Зінедін Зідан готовий до змін на позиції голкіпера. Він хоче запросити в команду голкіпера Леванте Дані Карденаса.

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Якщо перемовини про перехід 23-річного воротаря пройдуть успішно, то Лунін піде у чергову оренду. Прийняти українця до своїх лав готові Ейбар та Гранада

Зазначимо, що за два роки з половиною роки у Реалі Лунін зіграв лише в одному офіційному матчі, той закінчився фіаско "галактікос" у Кубку Іспанії.

Цікаво, що Карденас також не є основним голкіпером Леванте, а у нинішньому сезоні Ла Ліги він зіграв лише два матчі.