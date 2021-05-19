На 31-й минуте Ювентус открыл счет. Хуан Куадрадо жестко сыграл в центре поля, однако рефери не зафиксировал нарушения правил. Атака туринцев продолжилась, а в ее завершающей фазе красивый обводящий удар удался Деяну Кулусевски – 1:0.

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Прошло несколько минут и активный Малиновский потерял мяч на подступах к штрафной соперника. Пришлось фолить – Руслан чуть не разорвал футболку Адриену Рабьо. Справедливое предупреждение.

Однако вскоре Малиновский снова продемонстрировал невероятные возможности своей левой. Рабьо потерял мяч в борьбе с Ремо Фройлером, швейцарец протянул и отпасовал направо на Ханса Хатебура, который покатил в центр на Руслана. Первым касанием на линии штрафной украинец принял, а вторым мощно пробил. Без шансов для Джанлуиджи Буффона!

Фото Getty Images

Второй тайм начался с опасного штрафного в исполнении нашего сборника. Кристиан Ромеро мог замыкать прострел, однако нарушил правила в атаке против Маттейса Де Лигта. На 68-й минуте Джан Пьеро Гасперини снял Малиновского из игры.

Уже через пять минут команда Андреа Пирло забила. Федерико Кьеза обыгрался в стенку с Кулусевски и пробил с близкого расстояния Пьерлуиджи Голлини. До завершения поединка бергамаски отыграться так и не смогли, а в конце встречи остались в меньшинстве после удаления Рафаэля Толои. Кубок едет в Турин.

Видео гола Малиновского

Кубок Италии, финал

Аталанта – Ювентус 1:2

Голы: Малиновский, 41 – Кулусевскы, 31, Кьеза, 73.